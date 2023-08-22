Açık 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 22.08.2023 23:36

Kırklareli'nde 47 suç kaydı olan şüpheliler yakalandı

Kırklareli’nde toplamda 47 suç kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.

Kırklareli'nde 47 suç kaydı olan şüpheliler yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Kırklareli sınırları içerisinde bulunduğu tespit edilen, genellikle sahte veya kardeşi İ.K. isimli şahsın kimlik bilgilerini kullandığı anlaşılan T.K. isimli şahıs ve bilinen suçlarla alakalı faillerden olabileceği değerlendirilen kız arkadaşı B.G.; il merkezinde yapılan çalışmalarda yakalandı.

Yapılan sorgulamada T.K. isimli şahsın 13’ü kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere 31 ayrı suçtan aranmasının olduğu, kız arkadaşı B.G.'nin ise 16 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Yapılan üst aramasında T.K. isimli şahsın üzerinden çıkan 3 adet mobil telefon, 4 farklı sim kart ve 9 adet uyarıcı hapa el konuldu. T.K. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 27 yıl hapis cezası ve idari para cezasına çarptırıldı. 

ETİKETLER
Kırklareli
Sıradaki Haber
Antalya'da çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
İzmir'de 32 düzensiz göçmen yakalandı
00:41
BM, Sudan'da yeniden artan şiddetten endişeli
00:36
Kastamonu'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1'i ağır 4 yaralı
00:36
Depremin vurduğu Malatya’da 4 ilçenin zemini kaydı
01:09
Bilecik ve Bursa'da etkili olan orman yangını kısmen kontrol altında
01:13
Bakan Yumaklı: 4 gece görüş helikopteriyle mücadele ediyoruz
Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
FOTO FOKUS
Çanakkale'deki orman yangını evlere ulaştı
Çanakkale'deki orman yangını evlere ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ