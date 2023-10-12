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Güncel
AA 12.10.2023 14:37

Giresun'da trafiğe kapatılan sokak, çocuklar için oyun ve spor alanına dönüştürüldü

Giresun'da içerisinde çocuklar için spor ve oyun alanları olan Çocuk Sokağı açıldı.

Giresun'da trafiğe kapatılan sokak, çocuklar için oyun ve spor alanına dönüştürüldü
[Fotograf: AA]

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aksu Mahallesi'ndeki Bilgi Evi yanındaki sokak trafiğe kapatılarak Çocuk Sokağı'na dönüştürüldü. Sokakta, çocukların sosyal, sportif faaliyetlerle keyifli zaman geçirebilmeleri için birbirinden eğlenceli çeşitli oyun alanları yer alıyor.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, açılış töreninde, Karadeniz Bölgesi'nin ilk çocuk sokağının açılışını yaptıklarını söyledi.

Sokağın çocukların iyi ve güvenli oyun alanlarından biri olacağını ifade eden Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Bu özel alanda, satrançtan renkli çarka, basketboldan zıp zıpa, voleyboldan sek seke kadar çocuklarımızın keyifle vakit geçirebilecekleri pek çok oyun alanı bulunuyor. Ayrıca, twister, labirent, sos, futbol sahası ve bisiklet yolu gibi çeşitli aktivite oyunlarını da bu sokağımız ile çocuklarımızın hizmetine sunuyoruz."

Şenlikoğlu, öte yandan Bilgi Evlerinde 3 bin öğrenciye çeşitli branşlarda eğitim hizmeti sunduklarının altını çizerek, 4'üncü Bilgi Evi'ni de Teyyaredüzü Mahallesi'nde hizmete açacaklarını aktardı.

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