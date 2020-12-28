Yaptığı yazılı açıklamada, konutların hızlı bir şekilde tamamlanarak vatandaşlara teslim edileceğini vurgulayan Öztürk, Dereli ilçe merkezi, Sütlüce Mahallesi ve Doğankent ilçesi Merkez Mahallesi’nde yürütülen inşaat çalışmalarının 2021 yılı mayıs ayı itibariyle bitmesini öngördüklerini ifade etti.

Öztürk, aynı zamanda, Giresun il merkezi, Dereli, Doğankent ve Tirebolu ilçelerinde selden etkilenen köylülere 250 ahırlı köy evi inşaatı projelerinin de başladığını belirtti.

Kamu binaları da yenilenecek

Konut projelerinin yanı sıra, selden zarar gören kamu binalarının yerine çok daha modern ve kullanışlı hizmet binalarının yapılacağının da müjdesini veren Öztürk, şunları kaydetti:

“Kaybettiğimiz canlarımızın aziz hatırasını kalbimizde taşımakla birlikte kısa sürede yaralarımızı sarmış olmanın ve eskisinden daha güzel yerleşimlere kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşadığımız afetin ilk dakikalarından bugüne kadar ilgisini ve desteğini her an yanında hissettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bahsettiğimiz konut ve iş yeri projelerinin hızlıca hayata geçmesini sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, acılarımız sarılana kadar Giresun'umuza adeta kamp kuran Sayın Bakanlarımıza, bürokratlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza tüm Giresunlular olarak sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.”

