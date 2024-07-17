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Güncel
AA 17.07.2024 20:39

Giresun'da sağanak hasara neden oldu

Giresun'un Şebinkarahisar ve Alucra ilçelerinde sağanak etkili oldu.

Giresun'da sağanak hasara neden oldu

Alucra'da etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle Hürriyet Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı. Yağışın etkisiyle kırılan bir ağaç çevredeki işyerine zarar verdi.

Şebinkarahisar'da ise kısa süreli sağanak sonucu Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde su birikintisi oluştu.

Bu sırada esnaf, dükkanlara su girmesini önlemeye çalıştı.

Yağış sonucu Şebinkarahisar-Dereli karayolunun Asarcık köyü mevkisinde ise toprak kayması meydana geldi.

Trafiğe bir süre kapalı kaldıktan sonra Karayolları ekiplerince ulaşıma açılan yoldaki çalışmalar sürüyor.

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