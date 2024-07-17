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Güncel
AA 17.07.2024 20:12

Ordu'da Bilyalı Araba Yarışı düzenlendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde 23. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında BİLYAFORM Bilyalı Araba Yarışı yapıldı.

Ordu'da Bilyalı Araba Yarışı düzenlendi

Ünye Belediyesince tahtadan bilyalı arabaların hazırlandığı, Asarkaya Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe 30 yarışçı katıldı.

Yol güzergahında 200 metrelik parkurda organize edilen yarışlarda Nurullah Satır birinci, Muharrem Kılıçarslan ikinci, Erdem Eğin ise üçüncü oldu.

Protokol üyeleri, yarışlarda dereceye girenlere madalya ve ödüllerini verdi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, burada yaptığı konuşmada, çocukları ve gençleri araba yarışında bir araya getirdiklerini söyledi.

Yarışların güzel ve heyecanlı geçtiğini dile getiren Tavlı, "Gelecek yıl özellikle bu yarışların beşer kişilik ekipler halinde önce yapılması, onların finalinde de tekrar en son yarışla birlikte birincinin belirlenmesinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Keyifli bir gösteriydi. Gelecek sene bunu geliştirerek, buradaki heyecanı hep birlikte yaşayacağız." dedi.

Ünye Gençlik Motosiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Musa Coşkan ise çok güzel bir nostalji yaşatıldığını belirterek, "Biz de dernek olarak 10 sporcuyla destek verdik. 'Biraz heyecan katalım' dedik ama heyecan fazla oldu. Yolda çok fazla döndük. Adrenalin oldu, güzel eğlendik." diye konuştu.

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