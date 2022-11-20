Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
O. U. yönetimindeki otomobil, Fatih Mahallesi'ndeki hayvan pazarı mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı.
Yaralanan sürücü, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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