Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 08:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'deki silahlı kavgada 1 kişi öldü
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Selçuk Bey Mahallesi'ndeki Selçuk Arslan Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi silahla yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Servergazi Devlet ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralı olan Hüseyin Niyaz, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Polis, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: Denizli
Sıradaki Haber
Bayburt'un simgelerinden Saat Kulesi'nin restorasyonu tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz