Selçuk Bey Mahallesi'ndeki Selçuk Arslan Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi silahla yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Servergazi Devlet ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olan Hüseyin Niyaz, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Polis, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.