Konak Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir oto galeride alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine galeri sahibi Osman Ç, tabancayla Şehmus B. ile Şerafettin A'ya ateş etti.

Yaralanan Şehmus B. ve Şerafettin A, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şehmus B, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şerafettin A'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı Osman Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.