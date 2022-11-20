Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan Aile Destek programı çerçevesinde ödemeler başlatıldı.

Bu çerçevede Düzce’de başvuran kişiler arasından tespit edilen 3 bin 28 kişinin başvuruları kabul edildi.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 3 bin 28 kişiye toplam 3 milyon 657 bin 300 lira ödeme yapıldı.

Belirlenen kişiler ödemelerini alabilecek. Ödemeler ise her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek.