Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 04:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Düzce’de 3 bin 28 kişiye 3,6 milyon ödeme yapıldı
[Fotograf: AA]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Aile Destek Programı çerçevesinde Düzce’de 3 bin 28 kişiye 3 milyon 657 bin 300 lira maddi destek verildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan Aile Destek programı çerçevesinde ödemeler başlatıldı.
Bu çerçevede Düzce’de başvuran kişiler arasından tespit edilen 3 bin 28 kişinin başvuruları kabul edildi.
Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 3 bin 28 kişiye toplam 3 milyon 657 bin 300 lira ödeme yapıldı.
Belirlenen kişiler ödemelerini alabilecek. Ödemeler ise her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek.
Etiketler: Düzce Sosyal Yardımlar
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