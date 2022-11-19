Önemli günlerde renk ve ışık gösterileri yapılan, İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, bu kez de Dünya Çocuk Hakları Günü için ışıklandırıldı.

Gün batımıyla başlayan köprülerdeki aydınlatma, sabahın ilk saatlerine kadar devam edecek.