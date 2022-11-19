Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 22:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'daki iki köprü çocuklar için maviye büründü
[Fotograf: AA]
İstanbul'un iki önemli köprüsü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mavi renkle aydınlatıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileri yapılan, İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, bu kez de Dünya Çocuk Hakları Günü için ışıklandırıldı.
Gün batımıyla başlayan köprülerdeki aydınlatma, sabahın ilk saatlerine kadar devam edecek.
Etiketler: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) İstanbul
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