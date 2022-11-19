Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 13:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara Geçidi'nde ulaşımı aksatıyor.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.
Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat karayoluun 2640 rakımlı Sahara Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım aksıyor.
Ekipler, kayganlaşan yolda sürücüleri tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı
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