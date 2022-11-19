Patika yolları kullanmak zorunda kalan göçerler, ölüm tehlikesini göze alarak yaylalara ulaşmaya çalışıyor.

Siirt’te yapılan barajlarda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle göçebelerin geçiş güzergahı olan bir çok yol sular altında kaldı.

Göçebelerin geçiş yollarının su altında kalmasıyla, patika yollarda ilerleyen göçebeler, tehlikeli yollardan yaylalara uluşmaya çalıştı. Göçerlerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.