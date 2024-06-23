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Güncel
AA 23.06.2024 11:21

Giresun'da otçu göçü şenliği düzenlendi

Giresun'un Keşap ilçesinde, otçu göçü geleneğinin yaşatılması için şenlik gerçekleştirildi.

Giresun'da otçu göçü şenliği düzenlendi

Geçit köyünün İnsafoğlu Çayırı mevkisinde organize edilen etkinlikte, katılımcılar türküler eşliğinde horon oynayarak eğlendi.

Davul zurna eşliğinde temsili otçu göçünün canlandırıldığı etkinlikte, doğa sporcuları ve doğaseverler şenlik alanında kamp kurdu.

Etkinlik kapsamında yöresel yemek yarışması da yapıldı.

Giresun'da otçu göçü şenliği düzenlendi

Şenliğe katılan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, otçu göçünün Doğu Karadeniz Bölgesi'nde geçmişi uzun yıllara dayanan önemli kültürel bir değer olduğunu söyledi.

Can, otçu göçünün dayanışma ve paylaşma örneği olduğunu ifade ederek, "Hayatın zorluğunu birlikte omuz omuza, el ele vererek aşma örneğidir. Bu dayanışma örneğini, ruhunu günümüze taşımak istiyoruz. Milletler ve toplumlar geçmişe ait değerlerini bilmek, öğrenmek zorundalar." dedi.

Keşap Belediye Başkanı Tuncay Arışan ise bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirterek, "Toplumlar ve devletler gelenekleri ile yaşıyorlar, geleneklerini yaşatanlar da ayakları yere sağlam basarak geleceğe daha emin adımlarla yürüyorlar." diye konuştu.

Karabulduk Köyü ve Çevre Yaylaları Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Selahattin Toslu da otçu göçü kültürünü gelecek kuşaklara taşımak için şenlik düzenlediklerini dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlikte katılımcılara karalahana ve ısırgan çorbası ikram edildi.

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