Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki silahla saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Ş.B'nin (58) Büyükkömarmut Mahallesi'nde darbedildikten sonra silahla bacağından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan E.U. ve M.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün meydana gelen olayda yaralanan Pınarbaşı Belediyesi meclis yedek üyesi Ş.B, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Şüpheli E.U. gözaltına alınmış daha sonra olayla ilgisi olduğu değerlendirilen M.U. da yakalanmıştı.