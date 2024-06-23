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Güncel
AA 23.06.2024 10:55

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki silahla saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Kayseri Pınarbaşı Belediyesi meclis yedek üyesinin darbedildikten sonra bacağından silahla vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki silahla saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

Ş.B'nin (58) Büyükkömarmut Mahallesi'nde darbedildikten sonra silahla bacağından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan E.U. ve M.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün meydana gelen olayda yaralanan Pınarbaşı Belediyesi meclis yedek üyesi Ş.B, Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Şüpheli E.U. gözaltına alınmış daha sonra olayla ilgisi olduğu değerlendirilen M.U. da yakalanmıştı.

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