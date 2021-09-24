Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Anadolu Ajansı'nın medya paydaşı olduğu TEKNOFEST'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruluş gayesi Türk tarımına ve Türk çiftçisine hizmet etmek olan Tarım Kredi'nin de festivalde yer aldığını söyledi.

Poyraz, "TEKNOFEST'te herkes uzaya, yukarı gökyüzüne bakarken biz aynı zamanda ayağımızı toprağa sağlam basalım istiyoruz." dedi.

Girdi maliyetlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması noktasında teknolojik gelişmelerin tarımda kullanılması ve yaygınlaştırılmasının önemine işaret eden Poyraz, TEKNOFEST'te tarım teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda lise ve üniversite öğrencilerine yönelik yarışmalarla etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Poyraz, yarışmalara yoğun katılım olduğunu vurgulayarak, festival kapsamında düzenledikleri tarım teknolojileri ve tarımsal insansız kara aracı yarışmalarına değindi.

"Tarım teknolojileriyle ilgili farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Fahrettin Poyraz, yarışmalarla genel olarak verimliliği artıracak çalışmalara öncülük etmek istediklerini ifade ederek, "Ama aynı zamanda, şehirleşen toplumumuzda gençlerimiz, çocuklarımız özellikle gıdaya erişim noktasında gıdanın üretim süreçlerini de bilsin istiyoruz. Stantlarımızda Akıllı Tarım Atölyeleri dediğimiz tüm bu süreçleri ilkokul çağından başlayarak gençlerimize anlatan, öğreten eğlenceli oyunlarımız var. Tarımla, tarım teknolojileriyle ilgili olarak ne varsa burada bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yarışmalara diğer etkinliklerin de üzerinde başvuru aldıklarını aktaran Poyraz, "İnanıyorum ki buradan, bir kısmı doğrudan tarımla ilgili bir kısmı da tarım niyetiyle başlamış, başta savunma olmak üzere pek çok sektörde de kullanılabilecek teknolojik gelişmelere aracılık etmiş oluruz." dedi.

Tarımda teknoloji kullanımına yönelik projelerine değinen Poyraz, yaklaşık 3 yıldır drone ile ilaçlama konusuna ağırlık verdiklerini söyledi.

Poyraz, başlangıçta yabancı drone'lar üzerinde araştırma yaptıklarını, sonra da bunları Türkiye'deki şirketlerle millileştirme anlamında çalıştıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yılda 15 ilde denemesini farklı ürün gruplarında yaptık. Burada çok da olumlu sonuçlar aldık. Özellikle kuraklığın konuşulduğu bu ortamda su ve tarımsal ilaç tüketiminin ciddi oranda azaldığını, enerjiden ciddi tasarruf sağlandığını, daha da önemlisi insan sağlığı açısından zirai ilaçlarla temasın minimum düzeye indiği uygulamalara aracılık ettik." şeklinde konuştu.

"TARNET misyonunu daha da artıracak"

Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, üzerinde çalıştıkları akıllı traktör sistemini anlatırken, sistemde iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Poyraz, toprak analizlerini tarladan toprak alıp laboratuvarlara götürerek yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu işi seyyar laboratuvarlarla bizzat çiftçinin ayağına gidip köyünde, tarlasında yapma imkanı sağlayacak birtakım somut çalışmalarımız var. Çünkü toprak analizini yaptığımız zaman toprağın neye ne kadar ihtiyacı varsa o ölçüde girdi kullanıyorsunuz. Tarımsal faaliyetlerin tüm safhalarında geliştirilecek olan teknolojiler, tarımsal girdilerin daha verimli, ölçülü kullanılması ve mahsuldeki verimliliğin artırılması noktasında çiftçinin kazancını artıracak olumlu etkiler yapacak. Somut olarak da uygulamada bunları görüyoruz."

Tarım Kredi olarak gençlerin beyin fırtınası sonucu ortaya çıkan ürünlerinin ticarileştirilmesi ve sahada çiftçinin kullanımına sunulmasını amaçladıkları aktaran Poyraz, TEKNOFEST'in bu kapsamda güzel bir çalışma olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Poyraz, tarımla uğraşan nüfusun günden güne yaşlandığına işaret ederek, "Dolayısıyla burada emek yoğun bir faaliyetten teknoloji yoğun bir faaliyete doğru evrilmemiz gerekiyor. TARNET de tarımsal üretimin tüm aşamalarında teknolojilerin geliştirilmesi, uygulanması ve bunların sanayi iş birliğiyle seri üretime geçirilmesi noktasında önümüzdeki dönem misyonunu daha da artıracak." ifadelerini kullandı.