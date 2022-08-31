Olur Devlet hastanesinde sağlık personeli olarak çalışan 32 yaşındaki Alican Kaya Ormanağzı köyündeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

112 acil ekiplerince Olur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaya burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alican Kaya'nın cenazesi Ormanağzı köyü Bağlar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.