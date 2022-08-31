Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Genç sağlıkçı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Erzurum Olur Devlet hastanesinde sağlık personeli olarak çalışan Alican Kaya Ormanağzı köyündeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Olur Devlet hastanesinde sağlık personeli olarak çalışan 32 yaşındaki Alican Kaya Ormanağzı köyündeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
112 acil ekiplerince Olur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaya burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Alican Kaya'nın cenazesi Ormanağzı köyü Bağlar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.
Son Haberler
- 11:20
- 11:11
- 11:07
- 11:11
- 11:06
Sıradaki Haber
Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz