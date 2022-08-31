Valencia PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe'nin Arabam.com Konyaspor ile Eskişehir'de oynadığı Spor Toto Süper Lig 4'üncü hafta maçında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan sarı-lacivertli futbolcu Enner Valencia, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya sevk edilen kulüpler ve isimler şu şekilde:
1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 27.08.2022 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki `çirkin ve kötü tezahüratı` nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-BITEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki `usulsüz seyirci alınması` nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki `çirkin ve kötü tezahüratı` nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve `saha olayları` nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- GALATASARAY A.Ş Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki `çirkin ve kötü tezahüratı` nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 29.08.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki `merdiven boşluklarının boş bırakılmaması` nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve `usulsüz seyirci alınması` nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü'nün 29.08.2022 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR- FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki `usulsüz seyirci alınması` nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve `saha olayları` nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 29.08.2022 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR- FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki `merdiven boşluklarının boş bırakılmaması` nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA'ın aynı müsabakadaki `kural dışı hareketi` nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.08.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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