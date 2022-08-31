Kaza, akşam saatlerinde Çaydaçıra yolu, Şehit Fethi Sekin Mesire Alanı mevkiinde meydana geldi.

E.S. yönetimindeki otomobil ile S.D. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.