Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 04:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: DHA]
Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çaydaçıra yolu, Şehit Fethi Sekin Mesire Alanı mevkiinde meydana geldi.
E.S. yönetimindeki otomobil ile S.D. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Elazığ Trafik Kazası
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