Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 00:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gorbaçov kimdir? Mihail Gorbaçov'un hayatı...
Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında hayatını kaybetti.
Mihail Gorbaçov, 1931'de Kuzey Kafkasya'da doğdu, 1952'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne katıldı. 1985 yılında da partinin genel sekreterliğine getirildi.
Gorbaçov'un yeniden yapılanma ve açıklık adını verdiği reform çalışmaları Soğuk Savaş'ı bitirdi; ancak bu reformlar Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ülkede politik üstünlüğünü kaybetmesine ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasına neden oldu.
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