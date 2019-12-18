Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü Öğretim Üyesi, ödüllü genç ressamlardan Doç. Dr. Burak Boyraz'ın demans hastalığına dikkati çektiği sergisi, sanatseverlerle buluşuyor.

Ziraat Bankası Kuğulu Sanat Galerisi'nde beğeniye sunulan "Demans, Seri-III: Kırılmalar" isimli sergiyle Boyraz, hafıza ve hatırlama konularına vurgu yapıyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Boyraz, demansın hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir hastalık olduğunu söyledi.

Boyraz, "Resimlerimde anlatmak istediğim şey demans hastalarının, iyileşmek için çaba göstermesi. Resimlerde 'kemik kırılmaları' gibi gözüken çizgiler, bu çabanın yani hatırlamanın her zaman başarıya ulaşamaması, bazen tekrar gerektirmesi gibi durumları sembolize ediyor." dedi.

Eserler için bu hastalık üzerine araştırma yaptığını kaydeden Boyraz, tablolarında demansın kadın ve erkeğin toplumsal rolleri üzerindeki etkisini de sorguladığını belirtti.

İnsan kemiğini tuvale yansıtan resimleri yapmaya ilk başladığı dönemlerde soyut imgelere yöneldiğini anlatan Boyraz, "Resimler tamamlanmaya başladığında ve 'kırılmalar' ortaya çıktığında bunların kemikleri andırdığı üzerine yorumlar aldım. Açıkçası bu hoşuma da gitti. İnsanların resimlerim üzerinde düşünmeye başladığını bilmek hoşuma gidiyor." diye konuştu.

"Kırmızı yaşam, siyah ve beyaz kötü anılar"

Boyraz, sergilenen 20 resmin çoğunda akrilik ve yağlı boya kullandığını, bir kısmında ise hatıra fotoğrafları üzerine yağlı boya ve guaj uyguladığını söyledi.

Eserlerinde kırmızı ve beyazı kullanan Boyraz, "Kırmızı yaşam süresini, siyah ve beyaz ise kötü ve iyi anıları temsil ediyor. Bazı eserler beyaz zemin üzerine siyah ve tek bir leke taşıyor. Bu imgeler ise travmalara gönderme yapıyor." dedi.

Küratörlüğünü Ali Cantürk'ün üstlendiği sergi, 20 Aralık'a kadar ziyaret edilebilir.

"Yılın Genç Ressamı" ödülü

Doç. Dr. Burak Boyraz, 2011'de ilk kişisel sergisini İstanbul'da açtı, Yunanistan, Almanya, Romanya gibi ülkelerde karma sergilere katıldı.

Boyraz, 2017'de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Yılın Mimar Sinanları Ödülleri'nde "Yılın Genç Ressamı" ödülünü aldı.

Kaynak: AA