Ekipler, vatandaşların sağlıklı bir şekilde gıda ürünlerini tüketebilmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekiplerince ilçede bulunan fırın ve pastaneler ile gıda üretimi yapan yerlerde, fiyat ve gramaj kontrolü yapıldı.

İncelemeler sırasında kurallara uymayan iş yerlerinin sorumluları hakkında tutanak tutan ekipler, fırınlar ve yöresel ürün imal edilen yerlerin kontrollerine büyük önem verildiğini ve denetimlerin aralıksız olarak süreceğini bildirdi.

