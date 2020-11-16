İlçedeki iki dernek tarafından başlatılan kampanya kapsamında sokak hayvanları için kış aylarını sıcak bir ortamda geçirmeleri için 30 kulübe hazırlandı.

Yardımsever vatandaşların da destek verdiği çalışma kapsamında hazırlanan kulübeler daha sonra ilçenin farklı noktalarına konuldu.

Dost Patiler Derneği Başkanı Yasemin Çat, gazetecilere, ilçede anlamlı bir çalışmayı daha hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Hazırlanan 30 kulübenin sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarını karşılayacağını anlatan Çat, "Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği ile birlikte başlattığımız kampanya amacına ulaşarak 30 kulübe yaptık ve oldukça mamamız oldu. Bizlerin bu çağrısına destek veren tüm hayvan sever dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Şimdi bir ricamızda, bu dostlarımızın evlerinin kırılmaması ve korunması için. Lütfen bu dostlarımızın emeğine saygı gösterelim ve bu barınakları koruyalım." diye konuştu.