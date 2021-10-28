Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Geleneksel Cumhuriyet Sergisi, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın katılımıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açıldı.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından bu yıl 19. Geleneksel Cumhuriyet Sergisi düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi ev sahipliğinde Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşen serginin açılışına Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve protokol üyeleri katıldı. “Cumhuriyet Özgürlük Demek” temasıyla ulusal jürili olarak düzenlenen 19. Geleneksel Cumhuriyet Sergisi’nde 56 sanatçı eserleriyle yer aldı. Sergi açılışına Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Sarı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Semih Büyükkol, Dr. Öğr. Üyesi Bekir Kirişcan, akademisyenler ve sanatseverler katıldı. “Güçlü Cumhuriyet, güçlü Türkiye ve insanlar demek” Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Sergimiz bu sene Cumhuriyet Özgürlük Demek temasıyla düzenleniyor. Cumhuriyeti sanattan ve bilimden ayrı olarak düşünemiyorum. Biz yaptığımız işleri iyi bir şekilde yaparsak cumhuriyete her zaman hizmet etmiş oluruz. Güçlü cumhuriyet, güçlü Türkiye ve insanlar demek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı önemli zaferler sonucunda ülkemize kazandırılan büyük bir bayramdır. Kurtuluş Savaşı ile ilgili okuduğum kitaplarda Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının verdiği savaşı gördükçe, yaşananlara hala hayret ediyorum. Verilen büyük Kurtuluş Savaşı’nın ne kadar büyük bir zafer olduğunu yıllar geçtikçe daha iyi anlıyoruz. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ilan edilmesinde emeği olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum.” dedi. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yer alan sergi 26 Kasım’a kadar her yaştan sanatseverin ziyaretine açık olacak.