Günlük bazda dün 880 bin 29 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 879 bin 560 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 39,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13,8 ile linyit santralleri ve yüzde 13,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 583 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 868 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.