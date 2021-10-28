Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da devrilen traktördeki anne ile oğlu öldü
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Terme ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti.
Samsun'da Ersin Y'nin (36) kullandığı plakası öğrenilmeyen traktör, Kocaman Mahallesi'nde dere kenarındaki çukura devrildi.
Sürücü ile annesi Nermin Y. (59) kaza yerinde hayatını kaybetti. Traktörde bulunan 10 yaşındaki E.Y. ise yaralandı.
Ersin ve Nermin Y'nin cesetleri, otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Samsun
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