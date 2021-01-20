Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 09:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gediz Deltası'nın yılkı atları
[Fotoğraf: AA]
Akdeniz havzasının en önemli sulak alanlarından Gediz Deltası, 300’e yakın kuş türü ve geniş bitki türlerinin yanında yılkı atlarına da ev sahipliği yapıyor.
Bölgedeki atlar, civarda yaşayan insanların yıllar önce buraya otlatma amaçlı bıraktıkları ya da yaşlılık ve sakatlık gibi nedenlerle saldıkları atların devam eden nesilleri olarak biliniyor.
Deltadaki biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemli rol oynayan atların beslenmesiyle bazı bitkilerin gelişmesi engellenerek bu türlerin baskın hale gelmesinin önüne geçiliyor.
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