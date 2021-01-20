Bölgedeki atlar, civarda yaşayan insanların yıllar önce buraya otlatma amaçlı bıraktıkları ya da yaşlılık ve sakatlık gibi nedenlerle saldıkları atların devam eden nesilleri olarak biliniyor.

Deltadaki biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemli rol oynayan atların beslenmesiyle bazı bitkilerin gelişmesi engellenerek bu türlerin baskın hale gelmesinin önüne geçiliyor.

