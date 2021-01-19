Dün gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kartpostallık görüntüler oluşurken, kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yoğun kar yağışıyla karlar altında kalan kentte, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklar ile kırsal mahalle yollarının kapanmaması için çalışıyor.

Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf da dükkanlarının önünü temizledi. Durumu fırsata çeviren çocuklar da kartopu oynayarak karın tadını çıkarttı.

Kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde bazı noktalarda bir metre olarak ölçüldü.

Polis ve jandarma ekipleri de yağış nedeniyle şehrin giriş çıkışları başta olmak üzere ana arterler ve caddelerde tedbirler aldı.

