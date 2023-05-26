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Güncel
AA 26.05.2023 14:40

Gebze'de okullar arası bilgi yarışması düzenlendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Gebze'de okullar arası bilgi yarışması düzenlendi
[Fotograf: AA]

Gebze Kaymakamlığı, Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gebze Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Ortaöğretim Okulları Arası Bilgi ve Kültür" yarışmasında, öğrenciler birbirleriyle yarıştı.

Gebze Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen yarışma, iki ayrı oturumda gerçekleştirildi.

22 Anadolu lisesi ile 8 mesleki ve teknik lisenin katıldığı yarışmada, ilk oturumda Anadolu liseleri, ikinci oturumda ise mesleki ve teknik liseler yarıştı.

Yarışmada birinci olan okullara 10 bin, ikinci okullara 7 bin 500 ve üçüncü olan okullara da 5 bin lira ödül verildi.

Organizasyona, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile vatandaşlar katıldı.

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