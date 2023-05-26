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Güncel
DHA 26.05.2023 14:37

Traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te devrilen traktörün altında kalan Enes Muhammet Çiloğlu yaşamını yitirdi.

Traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak Enes Muhammet Çiloğlu'nun üzerine devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri geldi.

Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolün ardından Enes'i özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastanenin yoğun bakımında tedaviye alınan Enes, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Enes Muhammet Çiloğlu’nun cansız bedeni, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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