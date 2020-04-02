Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kore gazileri için yardım kolileri dağıttı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı gazi Lokman Aylar, Kovid-19'la mücadele sürecinde evlerinden çıkamayan gaziler için yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Ülke olarak sıkıntılı bir süreçten geçildiğini ama bu sürecin güçlenerek atlatılacağına inandıklarını vurgulayan Aylar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyayı biz de vakıf olarak destekliyoruz. Bu bağlamda ilk etapta Ankara'da yaşamakta olan 65 yaş üstü şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret ederek ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz" dedi.

Lokman Aylar, bu çalışma kapsamında ilk adımı başkentteki Kore gazilerinin temel ihtiyaçlarını gidererek attıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ankara'da yaşayan 68 gazimize yardım götürdük. Bu yardımlar ile onları unutmadığımızı, bizler için çok değerli olduklarını hissettirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü Kore gazilerimiz tarihe tanıklık eden kahramanlarımız. Büyük bölümü 90 yaşını aşmış durumda. Onların hatırlarını sorarak, onları ziyaret ederek yüzlerini güldürdük. Çalışmalarımız bu sıkıntılı süreçlerde devam edecek, 65 yaş üstünde olan kahramanlarımız ve ailelerinin dışarı çıkmalarını da böylelikle engellemeye çalışacağız."

"Bu süreci birlik ve beraberlik içinde atlatacağız"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Aylar, her kesimin imkanı dahilinde Milli Dayanışma Kampanyası sürecine destek verdiğine işaret ederek, "Bu sıkıntılı süreci birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Fakat bu süreci dahi baltalamak isteyenler var. Emin olun bu zihniyet koronavirüsten daha tehlikeli." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin çok güçlü olduğunu, bu gücünü salgınla mücadele eden ülkelere yaptığı yardımlarla, millet için hazırladığı destek paketleriyle gösterdiğini belirten Aylar, "Milli Dayanışma Kampanyası da bize biz olduğumuzu, yardımlaşmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Görüldüğü üzere de milletimiz elinden geleni yapıyor. Bu sürecin bize en büyük katkısı zannediyorum ki bu olacaktır." diye konuştu.

"Vakıf olarak bu süreçte önceliğimiz sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü şehit aileleri ve gazilerimiz olacak." diyen Aylar, bu kampanya ile Türk milletine yardımlaşmanın toplumsal önemini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Lokman Aylar, vakfa güvenen bağışçılar ile çalışmalara verdiği desteklerden ötürü Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'ya da tüm vatan kahramanları adına minnettar olduklarını vurguladı.

[Fotoğraf: AA]