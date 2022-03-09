Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasında, örgütün sözde "öğrenci evleri" sorumlusu Esra T.'nin yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Esra T., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün "öğrenci evleri"yle ilgilendiğini ve sözde "bölge öğrenci sorumlusu" olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Esra T'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.