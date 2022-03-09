Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da trafo ve kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sulama trafoları ve kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, sulama trafoları ile trafolara bağlı kabloları çaldıkları iddiasıyla M.Ç, S.Y. ve A.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin, kırsal mahallelerdeki birçok tarladan sulama trafosu ve kablo çaldığı tespit edildi.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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