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Güncel
AA 21.06.2023 03:49

Gaziantep'te zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'te tır, minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı
[Fotograf: AA]

Mehmet Avşar'ın kullandığı minibüs, Bedrettin Zidan idaresindeki otomobil ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tır, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Zidan ile araçlarda bulunan İsmail Özdemir ve Mehmet Apalak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Mehmet Avşar, İzzet Özdemir, Ökkeş Avşar, Cuma Bozkurt ve Nazım Bozkurt, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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