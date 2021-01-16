Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Şahinbey'e bağlı Vatan, Güzelvadi, Çamlıca, 60. Yıl ve Şehitkamil'deki Mevlana ve Eyüp Sultan mahallelerinin sakinlerini ziyaret etti.

Evlerde kurulan yanlış sobalar için vatandaşlar uyarıldı, sobanın doğru kullanımına ilişkin bilgi verildi.

Soba zehirlenmelerinin özellikle yanlış kurulum ve kullanımdan kaynaklandığına dikkat çeken ekipler, gece yatarken sobaya kömür ilave edilmesinin en sık yapılan yanlışlar arasında yer aldığını kaydetti.

İtfaiye ekiplerinin aktardığı bilgilerden dolayı memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, bundan sonra sobalarını doğru bir şekilde kurup kullanacaklarını belirtti.