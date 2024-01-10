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Güncel
AA 10.01.2024 10:26

Gaziantep'te üniversite sınavına giren öğrencilere ücretsiz yemek dağıtılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, üniversitede sınava giren öğrencilere yemek ikramı yapılıyor.

Gaziantep'te üniversite sınavına giren öğrencilere ücretsiz yemek dağıtılıyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sınav döneminde motivasyonunu artırmak için 15 gün boyunca 1500 öğrenciye yemek dağıtılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Kübra Çinkılıç, öğrencilerin sınav döneminde yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirtti.

Sınav sürecinin stresli olduğunu aktaran Çinkılıç, şunları kaydetti:

"Geçen yıl da olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin zamandan tasarruf etmesi için yiyecek ve içecek ikramlarında bulunuyoruz. 15 gün boyunca yemek tırımız merkez kütüphanesinin önünde öğrencilerimize her akşam ücretsiz yemek dağıtacak. Umarız, bu süreçte bir nebze de olsa öğrencilerimizin başarısına katkımız olur."

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