Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 00:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 3 tutuklama
Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, faiz karşılığında para vererek zorla senet imzalatan, tehdit eden ve bir vatandaşın iş yerine el koymaya çalışan 7 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 7 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol olmak üzere 4 şüpheli serbest bırakıldı.
Etiketler: Gaziantep Kaçakçılık
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