İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, son yağışların toprağın taban sularını almasına ve buğday gibi ürünlerin daha iyi olmasına vesile olduğunu belirtti.

Bölgedeki kuruyan derelerin de akmaya başladığını ifade eden Köse, ilçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde yaptığı açıklamada, "Genelde şubat ve mart aylarında ekilen biberlerin mevsimsel şartlar nedeniyle arazinin uygun olması ve ekime elverişli olmasından dolayı ocak ayında yüzde 90 oranında ekimi yapıldı. Bundan sonra sırasıyla diğer ürünlerin ekimine devam edilecek." dedi.

Köse, bölgede ekili buğdayların bir karış boyuna yükseldiğini kaydetti.