Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da bahçe duvarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde, bahçe duvarının kırılan bölümüne sıkışan köpek yavrusunu itfaiye personeli kurtardı.
Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi'ndeki bir bahçe duvarının kırık bölümüne girmeye çalışan köpek burada sıkıştı.
Havlama sesini duyan sahibi, köpeğinin sıkıştığını fark ederek, kendi imkanlarıyla sorunu çözmeye çalıştı.
Sahibi, köpeği bulunduğu çıkaramayınca Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğini arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir makasıyla duvarın içindeki demiri keserek köpeğin çıkabileceği kadar alan oluşturdu.
İtfaiye personeli, bir süre uğraştıktan sonra çıkardığı köpeği sahibine teslim etti.
Etiketler: İtfaiye
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