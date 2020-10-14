İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezindeki 19 adres ile kırsaldaki bir bağ evine operasyon düzenlendi.

Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, 11 bin 200 içki etiketi, 5 bin kapak kapüşonu, 2 bin kapak, 1516 litre etil alkol, 2 bin 956 şişe içki, 884 boş şişe, 260 litre etil alkol, 1 litre anason aroması, 7 litre viski aroması, 5 litre eritilmiş şeker, 48 şişe kaçak içki, 22,5 litre dökme içki ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.