Haber Giriş: Kaynak: AA
Burdur'da kaçak içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Yeşilova ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli'den Burdur'a kaçak içki getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
İlçeye bağlı Güney köyünde tespit edilen araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 29 litre kaçak içki ele geçirildi.
Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.
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