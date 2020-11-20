Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te panelvan araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde panelvan araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ahmet A'nın (40) kullandığı 27 MA 6213 plakalı panelvan araç, İslahiye-Hassa kara yolu Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde Malik Bülbül (18) idaresindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Bülbül, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bülbül'ün hayati tehlikesinin bulunduğu ve sürücü Ahmet A'nın gözaltına alındığı öğrenildi.
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