Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı
Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
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