Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerindeki semt pazarlarında Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.
Ekipler, esnaf ve vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına riayet etmelerini istedi.
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