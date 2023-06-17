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Güncel
AA 17.06.2023 16:37

Gaziantep'te otomobilin motoruna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Gaziantep'te bir otomobilin motoruna sıkışan kedi yavrusunu, itfaiyeciler kurtardı.

Gaziantep'te otomobilin motoruna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

İncilipınar Mahallesi'nde park halindeki otomobilinin motor kısmından ses geldiğini duyan araç sahibi Hüseyin Küpeli, kedi yavrusunu sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı.

Başarılı olamayan Küpeli, itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Ekipler, motor kısmına sıkışan kedi yavrusunu kurtarıp sokağa saldı.

Küpeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş çıkışı aracını çalıştırmak istediğini ve otomobilinden kedi sesi duyduğunu söyledi.

Ekiplerin çalışması sonucu kedi bulunduğu yerden çıkarıldı

Kedinin aracının motor kısmında sıkıştığını gördüğünü ve çıkarmaya çalıştığını ifade eden Küpeli, "Kediyi çıkaramadım. Esnaf arkadaşlardan da yardım istedim ama başaramadık. Durumu itfaiye ekiplerine bildirdim. Ekiplerin çalışması sonucu kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Kedi ilk önce motorun arka kısmındaydı. Sürekli hareket ediyordu. Ön motor kısmının altına kadar geldi. Kurtarılan yavru kediyi doğaya bırakıyoruz" dedi.

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