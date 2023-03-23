Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 22:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Savcılı Mahallesi'nde bir okuldan 20 Mart'ta hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli A.O.G'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, hırsızlık olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü paylaşıldı.
Görüntüde, 2 kişinin okulun bahçesinden ellerindeki paketi dışarı çıkardıkları ve daha sonra tekrar okula doğru yöneldikleri yer alıyor.
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