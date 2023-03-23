Kentte alt yapı çalışması sırasında iş makinesi doğal gaz ana hattına zarar verdi. Haber verilmesi üzerine Akmercan doğal gaz dağıtım şirketi tarafından gaz akışı kesildi.

Arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Akmercan şirketi tarafından yapılan duyuruda, kazı çalışmasıyla doğal gaz ana dağıtım hattının hasar gördüğü belirtilerek, "Tamir işlemlerine başlanmış olup en kısa sürede gaz verilmeye tekrar başlanacaktır." ifadesi kullanıldı.