Açık 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.10.2024 16:10

Gaziantep'te kırsaldaki çiftçi kadınlar ev ekonomisini kalkındırıyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kırsal mahallelerde yaşayan çiftçi kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Gaziantep'te kırsaldaki çiftçi kadınlar ev ekonomisini kalkındırıyor

Tarımdan hayvancılığa, çiftçilikten besiciliğe kadar kırsal yaşamda kadınların aktif rol aldığı Gaziantep'in Muhacir Osman Mahallesi'nde tarlada çalışan kadınlar evlerini geçindiriyor.

Bahçesine ektiği biber ve domatesleri salça, ineklerinin sütünü peynir ve yoğurt yapan kadınlar sabahın erken saatlerinde kalkarak iş başı yapıyor. Doğal ortamda el yapımı olarak yapılan ürünler ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Çocukluğundan beri ailesinden gelen çiftçiliği yapan 75 yaşındaki Esma Yıldırım, küçüklüğünden bu yana tarımın içinde olduğunu, ilkokulu beşinci sınıfa kadar okuduktan sonra tarladan ayrılmadığını söyledi.

"Ailecek hepimiz çalışıyoruz"

Çiftçiliğin yorucu olduğunu ancak geçimlerini bu şekilde sağladıklarını belirten Yıldırım, "Oğlum tarlaları sürüyor, tohum ekiyor, onlar yetişince biçer ile biçtiriyoruz. Bahçe işlerini yapıyoruz, çitil dikiyoruz. Gübresi bakımlarını yapıyoruz. Biberin domatesin salçasını çıkarıp satıyoruz. Sabah erkenden kalkıyoruz. Ailecek genç çocuk hepimiz yapıyoruz bu şekilde geçimimizi sağlıyoruz." dedi.

Yıldırım, gübre ve mazot konusunda Şahinbey Belediyesinden destek aldıkların da anlatarak, kendilerini kalkındıran ve destek veren herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

Tarımın içinde 17 yıldır yer alan Ümmü Gülsüm Şahin de "Domates biber patlıcan yetiştiriyoruz. Bunlar çok zor süreçlerden geçiyor hepsi emek. Çocuklarımıza kadar hepsi gelip bize destek oluyor burada çalışıyorlar. Evde hayvanlarımız var onlara bakıyoruz. Bu şekilde kendi paramızı kazanıyoruz." diye konuştu.

Bahçe yaparak ev ekonomisine katkı sunan Feride Ekiciler ise çitil diktiğini ve buradan yetiştirdiği ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sunduğunu söyledi.

ETİKETLER
Gaziantep Tarım Üretimi Tohum
Sıradaki Haber
Mardin Artuklu Üniversitesinden çocuk hakları konusunda farkındalık etkinliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:41
Arap Birliği, Filistin'in talebiyle Gazze'deki soykırımı görüşmek üzere olağanüstü toplandı
18:23
BIST 100 günü yükselişle tamamladı
18:15
HSK müfettişine yemekhane personelinden bıçaklı saldırı
17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
17:46
İstanbul'un bazı ilçelerinde 13 saatlik su kesintisi
17:17
BM Komiseri Lazzarini: Gazze'nin kuzeyinde halk ölümü bekliyor
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
FOTO FOKUS
Çalan sireni umursamadı, ambulansa yol vermeyen sürücü kameraya da yansıdı
Çalan sireni umursamadı, ambulansa yol vermeyen sürücü kameraya da yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ