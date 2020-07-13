Gaziantep'in İslahiye ilçesinde alınan bilgiye göre, Hatay Bulvarında Mehmet Talip Y. idaresindeki 01 UN 999 plakalı hafif ticari araç, seyyar satıcı 65 yaşındaki Nuri Bahtiyaroğlu'na çarptı.

Kazada yaralanan Bahtiyaroğlu, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen yaralının Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Seyyar satıcılık yapan Bahtiyaroğlu'nun kaza sırasında etrafa dağılan terlik ve diğer malzemeleri de vatandaşlar tarafından toplandı.