İslahiye Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ile Gaziantep Sanayi Esnaf Spor Kulübü arasında İslahiye Atatürk Stadı'nda oynanan maça ev sahibi takım, pankartla çıktı.

Futbolcular, "Sağlıklı Spor İçin Kolları Sıvayalım, Aşı Olalım" yazılı pankartla tribündeki seyircilere aşı olmaları çağrısında da bulundu.

Takım kaptanı Hakan Paksoy, pankarta ilişkin "Sağlığımız için herkesin koronavirüs aşısını gönüllü olarak yaptırmasını istiyoruz." dedi.

İslahiye Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Paşa Yılmaz da "Tüm ülkemizi gönüllü olarak aşı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan karşılaşma, İslahiye Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.