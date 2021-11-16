Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te, FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'mahrem imam' olduğu belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, terör örgütünün mali yapısı ile ilgili hazırlanan MASAK raporunun incelenmesiyle 7 şüphelinin kimliği belirlendi.
Emniyet ve eğitim alanlarında 'mahrem imam' olarak görev aldıkları saptanan 7 kişinin yakalanması için Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan baskınlarda ismi açıklanmayan 6 kişi, gözaltına alındı.
Adresinde bulunamayan şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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